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Ван Дейк: Шансы на победу АПЛ все еще есть

Ван Дейк: Шансы на победу АПЛ все еще есть
10:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Вирджил Ван Дейк все еще верит в победу в АПЛ.

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк прокомментировал грядущий матч против Вулверхэмптона в заключительном туре АПЛ.

"Шансы на победу АПЛ все еще есть, но нужно быть реалистами. Учитывая то, как Ман Сит играет в этом сезоне, все ожидают от них победы. Но ничего еще не известно. Единственное, что нам остается —сосредоточиться на том, чтобы обыграть Вулверхэмптон, а это также будет тяжело. Если обыграем "волков", значит мы выполнили свою работу и тогда будем ждать новостей из Брайтона".

"Все говорят о том, что Брайтон должен сотворить что-то. Но нужно сосредоточиться на нашей задаче, так как Вулверхэмптон проводит выдающийся сезон. Они усложняют жизнь любой команде".

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"В этом сезоне мы уже показывали, что никогда не сдаемся. Мы по-прежнему верим в успех. Иногда нам немного везет, но прежде всего нужно все делать правильно. Эта неделя благодаря Лиге чемпионов выдалась великолепной. Посмотрим, что будет в воскресенье", — сказал Ван Дейк в комментарии Sky Sports.

Ливерпуль перед последним туром отстает от Ман Сити на одно очко.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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