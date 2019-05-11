МЮ отказался от трансфера лидера Аякса

Новости спорта: Трансфер Матейс де Лигта в МЮ находится под угрозой срыва.

Прошлым летом защитник "Аякса" Матейс де Лигт мог перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Mirror. По информации издания, "красные дьяволы" активно интересовались игроком амстердамского клуба и вполне могли его приобрести за значительно меньшую сумму, нежели сегодняшние 70 млн евро.

Однако в итоге клуб прислушался к своему скауту Марселю Буту, порекомендовавшему "Ман Юнайтед" не делать ставку на футболиста, поскольку, по его мнению, в будущем тот будет склонен к полноте, как и его отец.

В нынешнем сезоне в составе "Аякса" де Лигт сыграл 53 матча, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Интерес к нему проявляют "Ювентус", "Бавария", "Барселона".

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" де Лигт установил рекорд, став самым молодым капитаном в истории турнира, сыгравшего на этой стадии.

Напомним, "Тоттенхэм" в 1/2 финала турнира обыграл "Аякс". Первая встреча в Лондоне завершилась минимальной победой амстердамцев со счетом 1:0, однако в ответном матче, который прошел в Амстердаме, "шпоры" на последних минутах сумели вырвать победу у "Аякса" (3:2) и вышли в финал Лиги чемпионов.