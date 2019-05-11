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Тренер дубля Динамо: Беседин находится в зимней спячке

Тренер дубля Динамо: Беседин находится в зимней спячке
12:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Юрий Мороз считает, что Беседину нужно дать еще немного времени.

Тренер молодежной команды Динамо Юрий Мороз рассказал об игровой форме Артема Беседина. Футболист принял участие в матче 28-го тура чемпионата Украины U-21 против Зари (3:0).

Беседину еще нужно время. Ему не хватает резкости в принятии решений и изменении ситуации на футбольном поле. Он как будто еще находится в зимней спячке.

Артему нужно через матчи почувствовать мяч и коллективные действия. Думаю, на это уйдет еще недельки две, а потом уже по нему будет что-то решать тренерский штаб первой команды", - приводит слова наставника пресс-служба киевлян.

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Напомним, у Беседина были проблемы с ахилловым сухожилием.

Ранее сообщалось, что на форме Динамо будет размещен автограф Лобановского.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Юрий Мороз, Артем Беседин.
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