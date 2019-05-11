Тренер дубля Динамо: Беседин находится в зимней спячке

Новости спорта: Юрий Мороз считает, что Беседину нужно дать еще немного времени.

Тренер молодежной команды Динамо Юрий Мороз рассказал об игровой форме Артема Беседина. Футболист принял участие в матче 28-го тура чемпионата Украины U-21 против Зари (3:0).

Беседину еще нужно время. Ему не хватает резкости в принятии решений и изменении ситуации на футбольном поле. Он как будто еще находится в зимней спячке.

Артему нужно через матчи почувствовать мяч и коллективные действия. Думаю, на это уйдет еще недельки две, а потом уже по нему будет что-то решать тренерский штаб первой команды", - приводит слова наставника пресс-служба киевлян.

Напомним, у Беседина были проблемы с ахилловым сухожилием.

Ранее сообщалось, что на форме Динамо будет размещен автограф Лобановского.