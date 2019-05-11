Реал ведет переговоры по трансферу защитника Лиона Менди

Новости спорта: Ферлан Менди может летом перейти в Королевский клуб.

Защитник "Лиона" Ферлан Менди может продолжить карьеру в "Реале". Об этом сообщает Marca.

По информации источника, "сливочные" уже вступили в переговоры с французским клубом относительно трансфера 23-летнего игрока. В переходе футболиста заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. За француза "Королевский клуб" готов заплатить € 45 млн.

В нынешнем сезоне в составе "Лиона" Менди сыграл 41 матч. На его счету 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Менди является воспитанником "Гавра", из которого два года назад он и перебрался в "Лион". Трансфер игрока стоил "ткачам" € 5 млн. В составе сборной Франции футболист сыграл 1 матч.