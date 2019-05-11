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Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку

Мхитарян сможет сыграть в финале Лиги Европы в Баку
20:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: В финальном поединке Лиги Европы-2018/19 сойдутся два лондонских коллектива — Арсенал и Челси.

В составе "канониров" выступает армянин Генрих Мхитарян. Сразу после выхода Арсенала в финал многие СМИ задавались вопросом, сможет ли полузащитник принять участие в финальном поединке, который состоится в Баку.

Дело в том, что между Азербайджаном и Арменией существует политическая напряженность, вызванная этнополитическим конфликтом, который начался около 30 лет назад. В связи с этим, на территорию Азербайджана запрещается въезд гражданам Армении.

Несмотря на это, Министерство иностранных дел Азербайджана дало свой официальный ответ относительно посещения Мхитаряна Баку:

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"В Азербайджане было проведено много крупных спортивных мероприятий, в которых приняли участие армянские спортсмены. Спорт и политика разделены", — цитирует пресс-секретаря министерства Лейлу Абдуллаеву Rferl.org.

Также возможность участия Мхитаряна в поединке в Баку подтвердила Федерация футбола Азербайджана.

К слову, Мхитарян из-за запрета на въезд в свое время уже дважды пропускал поединки в Азербайджане: в 2015-м году он не сыграл против Габалы, выступая за Боруссию Дортмунд, в 2018-м против Карабаха в составе "канониров".

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Баку, ФК Челси, Генрих Мхитарян, Футбол, Новости футбола.
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