Клопп раскритиковал УЕФА за решение провести финал Лиги Европы в Баку

Главный тренер Ливерпуля высказался о решениях проводит финалы еврокубков в странах не из центральной части Европы. Так, Клопп вспомнил прошлогодний финал Лиги чемпионов в Киеве и нынешний финал Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку. Финальный поединок Лиги чемпионов в этом году пройдет в Мадриде 1 июня.

"Если говорить о Мадриде, то очевидно, что все невероятно дорого, но, во всяком случае, он не в другой части света, в отличие от Баку. Проводить там финал - забавное решение. Не знаю, что ели на завтрак эти ребята, которые принимают такие решения.

В прошлом году в финале Лиги чемпионов мы играли в Киеве. Это прекрасный город, но вероятность того, что российская команда или какая-то еще из этой части света будет в финале, крайне мала. И когда мы выходим, всем нужно готовиться. И теперь Мадриду нужно готовиться, не знаю, к двум сотням тысяч английских фанатов. Но они понимали, что это может произойти. Если бы в финале играл Аякс, болельщиков было бы еще больше.

"I don't know what these people have for breakfast. It is irresponsible"

Jurgen Klopp slams UEFA over their Champions League and Europa League Final arrangements.

More: https://t.co/5HcpRHt7NQ pic.twitter.com/KLU8khIHqq

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 10 мая 2019 г.