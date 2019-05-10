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Клопп раскритиковал УЕФА за решение провести финал Лиги Европы в Баку

Клопп раскритиковал УЕФА за решение провести финал Лиги Европы в Баку
18:05 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не считает правильным проводить финал Лиги Европы в Баку.

Главный тренер Ливерпуля высказался о решениях проводит финалы еврокубков в странах не из центральной части Европы. Так, Клопп вспомнил прошлогодний финал Лиги чемпионов в Киеве и нынешний финал Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку. Финальный поединок Лиги чемпионов в этом году пройдет в Мадриде 1 июня.

"Если говорить о Мадриде, то очевидно, что все невероятно дорого, но, во всяком случае, он не в другой части света, в отличие от Баку. Проводить там финал - забавное решение. Не знаю, что ели на завтрак эти ребята, которые принимают такие решения.

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В прошлом году в финале Лиги чемпионов мы играли в Киеве. Это прекрасный город, но вероятность того, что российская команда или какая-то еще из этой части света будет в финале, крайне мала. И когда мы выходим, всем нужно готовиться. И теперь Мадриду нужно готовиться, не знаю, к двум сотням тысяч английских фанатов. Но они понимали, что это может произойти. Если бы в финале играл Аякс, болельщиков было бы еще больше.

Но Баку... Я понятия не имею, как туда добираться. Подобные решения должны быть более логичными. Потому что так, как они принимаются сейчас, это безответственно. Может, нужно договариваться о каком-то ограничении или снижении цен. Я слышал, что номер, который в обычное время стоит 100 фунтов, во время финала будет стоить 2700 фунтов. Это безумие", - сказал Клопп.

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Лига Европы, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп, Новости футбола.
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