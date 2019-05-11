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Эррера покидает Манчестер Юнайтед

Эррера покидает Манчестер Юнайтед
19:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Полузащитник Андер Эррера сообщил, что покинет Манчестер Юнайтед по окончании сезона.

Контракт испанского хавбека с "красными дьяволами" подходит к концу, и он получит статус свободного агента следующим летом.

Официальный твиттер МЮ опубликовал видео, в котором Эррера прощается с клубом и болельщиками.

"Красный останется в моем сердце. Я знал об этом с того самого момента, как я начал здесь играть и когда впервые надел футболку клуба. Клуба с тысячами фанатов, которые уважают и помнят всех игроков, которые отдавали себя. Я чувствовал себя особенным, когда слышал, как болельщики поют мое имя. Я чувствовал гордость, когда фанаты решили, что я являются частью великой истории клуба.

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Каждый раз, когда я выходил в составе команды, в каждом матче, я понимал, что значит этот клуб. Буду помнить каждый из почти 200 матчей, которые я провел в футболке клуба. Потому что выступать в самом великом английском клубе для меня было настоящей честью. Спасибо за эти пять замечательных лет", – заявил 29-летний игрок.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Андер Эррера.
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