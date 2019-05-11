Игроки Барселоны недовольны привилегированным положением Месси, Пике и Суареса

Новости спорта: Испанские СМИ сообщают, что ряд футболистов каталонцев недовольны текущим положением дел в команде.

В раздевалке "Барселоны" нарастает недовольство текущим положением дел в команде, сообщает Marca.

По информации издания, некоторые игроки каталонского клуба недовольны тем, что Лионель Месси, Жерар Пике и Луис Суарес пользуются в команде привилегиями со стороны главного тренера Эрнесто Вальверде. В стане сине-гранатовых считают, что между тремя футболистами и наставником установились дружеские отношения, что вредит команде. 55-летнему специалисту ставится в вину, что он проявил слабость в управлении коллективом.

Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла 4 национальных трофея — 2 чемпионата, 1 кубок и 1 суперкубок. 25 мая каталонцы во главе с тренером могут пополнить этот список ещё одним титулом: в финале Кубка Испании они будут противостоять "Валенсии".