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Игроки Барселоны недовольны привилегированным положением Месси, Пике и Суареса

Игроки Барселоны недовольны привилегированным положением Месси, Пике и Суареса
18:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Испанские СМИ сообщают, что ряд футболистов каталонцев недовольны текущим положением дел в команде.

В раздевалке "Барселоны" нарастает недовольство текущим положением дел в команде, сообщает Marca.

По информации издания, некоторые игроки каталонского клуба недовольны тем, что Лионель Месси, Жерар Пике и Луис Суарес пользуются в команде привилегиями со стороны главного тренера Эрнесто Вальверде. В стане сине-гранатовых считают, что между тремя футболистами и наставником установились дружеские отношения, что вредит команде. 55-летнему специалисту ставится в вину, что он проявил слабость в управлении коллективом.

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Вальверде возглавил "Барселону" летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла 4 национальных трофея — 2 чемпионата, 1 кубок и 1 суперкубок. 25 мая каталонцы во главе с тренером могут пополнить этот список ещё одним титулом: в финале Кубка Испании они будут противостоять "Валенсии".

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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