Шахтер 2:1 Александрия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

В субботу, 11 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" в 19:30 по киевскому времени Шахтер и Александрия начнут матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2", "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Составы команд:
Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Александрия: Панькив, Пашаев, Бабогло, Стецьков, Бухал, Запорожан, Гречишкин, Банада, Задерака, Ситало, Полярус.
Динамо не смогло обыграть Зарю
Текстовая онлайн-трансляция матча
Шахтер 2:1 Александрия
Голы: Хочолава 4', Мораес 60' - Банада 32'
Предупреждения: Болбат 13' - Ситало 46', Стецьков 54'
78' - Пятов отбил мяч на угловой после навеса с левого фланга.
75' - Замена у Шахтера: Манор Соломон меняет Тете.
72' - Удар Тете с метров 10-и - блокирован.
69' - Замена у Шахтера: Степаненко меняет Алана Патрика.
65' - Тете пробивал головой с метров 8-и - мимо ворот.
63' - Замена у Александрии: Протасов меняет Поляруса.
60' - Гол! Мораес забивает. Форвард удачно подставил голову после подачи с углового.
59' - Исмаили мощно пробил из пределов штрафной - удар блокирован, будет угловой.
54' - Стецьков получил отложенную желтую карточку за фол на Тете.
52' - Маркос Антонио пробил слету - очень неточно.
49' - Удар Коваленко заблокирован.
46' - Ситало грубо сыграл против Кривцова.
46' - Замена у Шахтера: Матвиенко поменял Болбата.
Начался второй тайм.
Лучшие моменты первого тайма:
Первый тайм окончен.
45+1' - Панькив поймал мяч после удара головой Кривоцва.
44' - Мораес пробил сходу с метров 16-и - Пашаев заблокировал удар.
42' - Мораес и Тайсон неудачно сыграли в "стенку" в чужой штрафной и потеряли мяч.
41' - Исмаили пробил головой после подачи с углового - мимо ворот.
Видео гола Банады:
32' - Гол! Банада сравнивает счет ударом головой после подачи с углового.
28' - Задерака пробивал из пределов штрафной - намного выше.
23' - Тете нарушил правила в атаке.
19' - Мораес пробил с метров 22-х - мимо ворот.
13' - Болбат нарушил правила - предупреждение.
10' - Мораес не замешкался в чужой штрафной и не сумел пробить, а позиция была убойная.
Видео гола Хочолавы:
4' - Гол! Хочолава забивает головой после подачи с углового.
3' - Мораес пробил с линии штрафной - Панькив отбил на угловой.
Матч начался!
За 5 туров до конца Шахтер уверенно лидирует в чемпионате, опережая Динамо на 9 очков. Александрия, в свою очередь, ведет борьбу за "бронзу". В активе подопечных Шарана 48 очков. Мариуполь сегодня победил ФК Львов и отставание от Александрии в турнирной таблице сократилось до 9 баллов.