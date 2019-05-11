Шахтер 2:1 Александрия: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция матча 28-го тура УПЛ Шахтер - Александрия.

В субботу, 11 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" в 19:30 по киевскому времени Шахтер и Александрия начнут матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2", "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Составы команд:

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тете, Коваленко, Тайсон, Мораес.

Александрия: Панькив, Пашаев, Бабогло, Стецьков, Бухал, Запорожан, Гречишкин, Банада, Задерака, Ситало, Полярус.

Динамо не смогло обыграть Зарю

Текстовая онлайн-трансляция матча

Шахтер 2:1 Александрия

Голы: Хочолава 4', Мораес 60' - Банада 32'

Предупреждения: Болбат 13' - Ситало 46', Стецьков 54'

78' - Пятов отбил мяч на угловой после навеса с левого фланга.

75' - Замена у Шахтера: Манор Соломон меняет Тете.

72' - Удар Тете с метров 10-и - блокирован.

69' - Замена у Шахтера: Степаненко меняет Алана Патрика.

65' - Тете пробивал головой с метров 8-и - мимо ворот.

63' - Замена у Александрии: Протасов меняет Поляруса.

60' - Гол! Мораес забивает. Форвард удачно подставил голову после подачи с углового.

59' - Исмаили мощно пробил из пределов штрафной - удар блокирован, будет угловой.

54' - Стецьков получил отложенную желтую карточку за фол на Тете.

52' - Маркос Антонио пробил слету - очень неточно.

49' - Удар Коваленко заблокирован.

46' - Ситало грубо сыграл против Кривцова.

46' - Замена у Шахтера: Матвиенко поменял Болбата.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты первого тайма:

Первый тайм окончен.

45+1' - Панькив поймал мяч после удара головой Кривоцва.

44' - Мораес пробил сходу с метров 16-и - Пашаев заблокировал удар.

42' - Мораес и Тайсон неудачно сыграли в "стенку" в чужой штрафной и потеряли мяч.

41' - Исмаили пробил головой после подачи с углового - мимо ворот.

Видео гола Банады:

32' - Гол! Банада сравнивает счет ударом головой после подачи с углового.

28' - Задерака пробивал из пределов штрафной - намного выше.

23' - Тете нарушил правила в атаке.

19' - Мораес пробил с метров 22-х - мимо ворот.

13' - Болбат нарушил правила - предупреждение.

10' - Мораес не замешкался в чужой штрафной и не сумел пробить, а позиция была убойная.

Видео гола Хочолавы:

4' - Гол! Хочолава забивает головой после подачи с углового.

3' - Мораес пробил с линии штрафной - Панькив отбил на угловой.

Матч начался!

За 5 туров до конца Шахтер уверенно лидирует в чемпионате, опережая Динамо на 9 очков. Александрия, в свою очередь, ведет борьбу за "бронзу". В активе подопечных Шарана 48 очков. Мариуполь сегодня победил ФК Львов и отставание от Александрии в турнирной таблице сократилось до 9 баллов.