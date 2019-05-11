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Хацкевич: У меня через 20 дней заканчивается контракт

Хацкевич: У меня через 20 дней заканчивается контракт
20:37 Сегодня Телеграф ФК Динамо (Киев) Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ничью в матче с "Зарей" (1:1) в рамках 28 тура УПЛ.

- Мы сегодня полностью контролировали игру. "Заря" почти ничего не создала. Был только один момент, когда пробивал Громов, но Бойко выручил. Иногда футбол несправедлив, но сегодняшний результат уже не изменить.

- Оцените игру Русина, который с одной стороны забил, a с другой - не использовал еще два классных момента...

- Русин забил в довольно трудной ситуации. Хотя там и был рикошет. Конечно же, я не могу быть доволен реализацией других двух моментов. Чтобы создавать моменты, работает вся команда, но чтобы их реализовать ... это мастерство. Но хорошо, что эти моменты у нас есть. Русин перспективный футболист, но ситуация с ним это как в колл-центре, где говорят - "ваш звонок очень важен для нас, но ожидайте на линии". Так и здесь, мол, "Николаевич, вы мне доверяете? Ожидайте".

- Почему после хорошего матча в Мариуполе не играет Денис Попов, который хорошо себя показал?

- Да, он там сыграл действительно хорошо, но те футболисты, которые сейчас выходят на поле, также не дают оснований сомневаться в себе. Я скажу так - Денис уже дышит в спину игрокам основы.

Динамо не смогло обыграть Зарю

- Сколько времени нужно этой команде, чтобы бороться за чемпионство?

- Мы за этот год и так полностью обновились. Но чтобы на длинной дистанции претендовать на что-то серьезное - необходима конкуренция, требуется усиление.

Тот же Шапаренко почему сейчас играет меньше? Потому что он после сборной потерял тонус. Такой футболист все время должен быть в тонусе. Спады и подъемы формы будут всегда, поэтому следует быть терпеливыми. Чтобы выигрывать чемпионат нам необходима конкуренция на каждой позиции.

- Недавно ходили слухи о назначении Алексея Михайличенко главным тренером команды. Имели ли вы с кем-то разговоры на этот счет?

- Михайличенко точно со мной не говорил об этом. У меня через 20 дней заканчивается действующий контракт! Ожидайте информации.

- Что с Тамаш Кадаром и Виталием Буяльским?

- Пока нет никакой конкретики. Только более тщательное обследование покажет, насколько серьезны их травмы.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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