Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
"Шахтер" – "Александрия" – 2:1
Давид Хочолава (4), Жуниор Мораес (60) – Евгений Банада (32)
Сергей Болбат (13), Тарас Степаненко (87) – Артем Ситало (46), Тимур Стецков (54), Глеб Бухал (91)
"Шахтер": Андрей Пятов – Сергей Болбат (Николай Матвиенко, 46), Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Исмаили – Алан Патрик (Тарас Степаненко, 69), Маркос Антонио – Teте (Соломон, 76), Виктор Коваленко, Тайсон – Жуниор Мораес
"Александрия": Юрий Панькив – Павел Пашаев, Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Глеб Бухал – Андрей Запорожан (Виталий Пономарь, 79), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада – Максим Задерака (Дмитрий Шастал, 79), Артем Ситало, Артем Полярус (Евгений Протасов, 63)
Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
ОСК "Металлист" (Харьков)