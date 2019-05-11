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Суббота, 11.05.2019
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Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
21:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Уже в следующем туре команда Паулу Фонсеки может досрочно завоевать титул.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

"Шахтер" – "Александрия" – 2:1

Давид Хочолава (4), Жуниор Мораес (60) – Евгений Банада (32)

Сергей Болбат (13), Тарас Степаненко (87) – Артем Ситало (46), Тимур Стецков (54), Глеб Бухал (91)

Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)

"Шахтер": Андрей Пятов – Сергей Болбат (Николай Матвиенко, 46), Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Исмаили – Алан Патрик (Тарас Степаненко, 69), Маркос Антонио – Teте (Соломон, 76), Виктор Коваленко, Тайсон – Жуниор Мораес

"Александрия": Юрий Панькив – Павел Пашаев, Владислав Бабогло, Тимур Стецков, Глеб Бухал – Андрей Запорожан (Виталий Пономарь, 79), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада – Максим Задерака (Дмитрий Шастал, 79), Артем Ситало, Артем Полярус (Евгений Протасов, 63)

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

ОСК "Металлист" (Харьков)

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