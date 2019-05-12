Тренер Ливерпуля: На Брайтон не оказывается никакого давления

Новости спорта: Наставник "красных" Юрген Клопп накануне последнего тура АПЛ похвалил команды Манчестер Сити и Брайтон.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп накануне решающего тура в АПЛ прокомментировал чемпионскую гонку с Манчестер Сити.

"Манчестер Сити, вероятно, не будет хуже в следующем году. То же самое касается и нас, но остальные клубы могут нанести ответный удар. Главное различие между нами, Сити и остальными четырьмя командами заключалось не в качестве, а в стабильности".

"Поздравляю Сити с великолепным сезоном. Мы впечатлены их игрой, а они — нашей".

"Кажется, все думают, что мы победим Вулверхэмптон, и, судя по всему, все на 100% уверены, что Сити обыграет Брайтон. Думаю, Брайтон уже удивил в матче с Арсеналом (ничья в Лондоне 1:1 — прим.).

"Это было впечатляюще. На Брайтон не оказывается никакого давления, они могут играть в хороший футбол. Они знают, что против Сити им придется много обороняться. Это футбол, ничего еще не ясно, но я на самом деле не думаю об этом. Матч с Вулверхэмптоном — единственное, о чем я думаю", — приводит слова Sky Sports.