Милан обыграл Фиорентину и сохранил шансы на Лигу чемпионов

Новости спорта: Подопечные Гаттузо благодаря голу Чалханоглу сохраняют шансы на Лигу чемпионов.

«Милан» в напряженном поединке 36-го тура Серии А сумел добиться гостевой победы во Флоренции в матче с «Фиорентиной».

Единственный гол в матче на счету Хакана Чалханоглу, отличившегося на 35 минуте.

Команда Дженнаро Гаттузо подобралась на минимальное расстояние к «Интеру» в борьбе за топ-4. «Нерадзури» в игра в запасе с вылетевшим «Кьево» в понедельник.

Серия А. 36 тур

«Фиорентина» – «Милан» 0:1

Гол: Чалханоглу, 35

«Фиорентина»: Ляфон, Лорини (Жерсон, 69), Миленкович, Уго, Бираги, Дабо (Норгор, 84), Фернандеш (Влахович, 74), Бенасси, Кьеза, Муриэль, Миральяс

«Милан»:Доннарумма, Абате, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо, 81), Пентек (Кутроне, 74), Борини (Лаксальт, 88)

Предупреждения: Бираги, Лорини – Доннарумма