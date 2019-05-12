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Гвардиола перед чемпионским матчем: Никаких нервов, сплю как младенец

Гвардиола перед чемпионским матчем: Никаких нервов, сплю как младенец
08:45 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч 38-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».

В этой игре «Сити» нужно одержать победу, чтобы завоевать чемпионство.

«В следующем сезоне мы будем сильнее, я уверен в этом. Мы будем лучше. Думаю, что команда в этом году атакует намного лучше, чем в минувшем сезоне. При этом мы пропускаем не слишком много контратак. В целом, особенно в Премьер-лиге, были последовательными, а в Лиге чемпионов чуть более уязвимы.

Перед матчем с «Брайтоном» я так счастлив, никаких нервов. Сплю как младенец. Вся Англия будет смотреть наш матч, вероятно, и вся Европа», - сказал Гвардиола.

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Напомним, что «Манчестер Сити» опережает идущий вторым «Ливерпуль» на 1 очко.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, ФК Брайтон, Хосеп Гвардиола.
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