Шахов и Хачериди в составе ПАОКА стали обладателями Кубка Греции

Новости спорта: ПАОК украинцев Шахова и Хачериди оформил первый золотой дубль в истории.

"ПАОК" вчера выиграл Кубок Греции, в финале одолев сопротивление "АЕКа" (1:0). Единственный гол в матче забил Чуба Акпома в конце первого тайма.

Евгений Шахов провел на поле все 90 минут, в то время как Хачериди не попал даже в заявку. Отметим также, что в составе проигравших с первых минут вышел еще один наш легионер Дмитрий Чигринский.

Добавив к титулу чемпиона Греции еще и звание обладателя Кубка страны, "ПАОК" оформил первый золотой дубль в собственной истории. Всего на счету клуба из Салоник 3 титула чемпионов Греции и 7 добытых Кубков страны.

Напомним, украинский футболист Евгений Хачериди вскоре разорвет контракт с ПАОКом.