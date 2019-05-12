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Шахов и Хачериди в составе ПАОКА стали обладателями Кубка Греции

Шахов и Хачериди в составе ПАОКА стали обладателями Кубка Греции
11:14 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта: ПАОК украинцев Шахова и Хачериди оформил первый золотой дубль в истории.

"ПАОК" вчера выиграл Кубок Греции, в финале одолев сопротивление "АЕКа" (1:0). Единственный гол в матче забил Чуба Акпома в конце первого тайма.

Евгений Шахов провел на поле все 90 минут, в то время как Хачериди не попал даже в заявку. Отметим также, что в составе проигравших с первых минут вышел еще один наш легионер Дмитрий Чигринский.

Добавив к титулу чемпиона Греции еще и звание обладателя Кубка страны, "ПАОК" оформил первый золотой дубль в собственной истории. Всего на счету клуба из Салоник 3 титула чемпионов Греции и 7 добытых Кубков страны.

Как ПАОК Шахова праздновал чемпионство в Греции (Видео)

Напомним, украинский футболист Евгений Хачериди вскоре разорвет контракт с ПАОКом.

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Все по теме:

Евгений Хачериди, Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский, ПАОК, Кубок Греции, Чемпионат Греции, АЕК.
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