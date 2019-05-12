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Предложение ПСЖ о покупке де Хеа уже на столе у боссов МЮ

Предложение ПСЖ о покупке де Хеа уже на столе у боссов МЮ
14:55 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Манчестер Юнайтед получил предложение о трансфере Давида де Хеа от ПСЖ.

"Пари Сен-Жермен" сделал предложение о трансфере вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Об этом сообщает Express со ссылкой на французского журналиста Жоффруа Гаретье.

Гаретье сообщил, что "ПСЖ" ищет голкипера мирового уровня, в связи с чем проявляет интерес к Де Хеа. В конце апреля стало известно, что руководство французского клуба готово заплатить за испанца более 100 миллионов евро.

Соглашение де Хеа с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до 30 июня 2020 года. Стороны продолжают вести переговоры о продлении контракта.

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В нынешнем сезоне ворота "ПСЖ" защищают Джанлуиджи Буффон и Альфонс Ареола. Ранее сообщалось, что Буффон покинет клуб предстоящим летом.

Давид Де Хеа в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 46 матчей и пропустил 61 гол.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК ПСЖ, Лига 1, АПЛ, Давид Де Хеа.
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