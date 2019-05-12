Предложение ПСЖ о покупке де Хеа уже на столе у боссов МЮ

Новости спорта: Манчестер Юнайтед получил предложение о трансфере Давида де Хеа от ПСЖ.

"Пари Сен-Жермен" сделал предложение о трансфере вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. Об этом сообщает Express со ссылкой на французского журналиста Жоффруа Гаретье.

Гаретье сообщил, что "ПСЖ" ищет голкипера мирового уровня, в связи с чем проявляет интерес к Де Хеа. В конце апреля стало известно, что руководство французского клуба готово заплатить за испанца более 100 миллионов евро.

Соглашение де Хеа с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до 30 июня 2020 года. Стороны продолжают вести переговоры о продлении контракта.

В нынешнем сезоне ворота "ПСЖ" защищают Джанлуиджи Буффон и Альфонс Ареола. Ранее сообщалось, что Буффон покинет клуб предстоящим летом.

Давид Де Хеа в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 46 матчей и пропустил 61 гол.