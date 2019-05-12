Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Врач Динамо рассказал о травмах Буяльского и Кадара
Врач Динамо рассказал о травмах Буяльского и Кадара
Авария Невилля и другие события двух дней WRC Ралли в Чили (Фото)
Авария Невилля и другие события двух дней Ралли в Чили (Фото)
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ

Байер в матче с Шальке показал шикарную ретро-форму

Смотрите фото (4)
Байер в матче с Шальке показал шикарную ретро-форму
13:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В последнем туре Бундеслиги леверкузенский Байер сыграл в форме образца сезона 1978/1979.

В матче 33-го тура чемпионата Германии леверкузенский Байер сыграл вничью с Шальке - 1:1. Но многих этот матч заинтересовал не яркой игрой или итоговым счетом, а ретро-формой хозяев.

Дизайн экипировки леверкузенцев повторял дизайн формы сезона-1978/79. Так Байер решил отметить свой 40-й сезон в Бундеслиге.

Руководство "фармацевтов" также пригласило на поединок тех футболистов, которые вывели клуб в высший дивизион Германии 40 лет назад.

Боруссия представила форму на следующий сезон

Напомним, перед последним туром "фармацевты" (55 очков) занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. Байер уступает гладбазской Боруссии лишь по разнице мячей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Бундеслига, ФК Шальке 04, ФК Байер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
02 Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
03 Умер известный американский боксер Берт Купер
04 Лобановский - в тройке самых титулованных тренеров в истории футбола
05 Кролла дал рекомендации Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь