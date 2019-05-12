Байер в матче с Шальке показал шикарную ретро-форму

Новости спорта: В последнем туре Бундеслиги леверкузенский Байер сыграл в форме образца сезона 1978/1979.

В матче 33-го тура чемпионата Германии леверкузенский Байер сыграл вничью с Шальке - 1:1. Но многих этот матч заинтересовал не яркой игрой или итоговым счетом, а ретро-формой хозяев.

Дизайн экипировки леверкузенцев повторял дизайн формы сезона-1978/79. Так Байер решил отметить свой 40-й сезон в Бундеслиге.

Руководство "фармацевтов" также пригласило на поединок тех футболистов, которые вывели клуб в высший дивизион Германии 40 лет назад.

Напомним, перед последним туром "фармацевты" (55 очков) занимают пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 55 очков. Байер уступает гладбазской Боруссии лишь по разнице мячей.