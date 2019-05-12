Ювентус презентовал новую форму с розовой полоской

Туринский «Ювентус» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон, сообщает официальный Twitter клуба.
Отметим, что экипировка отличается от варианта старого образца, ведь она теперь не в полоску.
Спонсором Ювентуса является Adiddas, который и производит этот комплект формы. Она уже доступна в клубном магазине Ювентуса, а желающие ее приобрести уже выстраивались в очереди.
Напомним, руководство туринского клуба не намерено продолжать сотрудничество с итальянцем Массимилиано Аллегри.
Una scelta. Una promessa. Fianco a fianco. BE THE STRIPES
Il nostro nuovo 19/20 home kit by @adidasfootball – acquistalo subito https://t.co/QLNeBVSBJu#ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/3YzMhs7w8y
— JuventusFC (@juventusfc) 12 мая 2019 г.
По информации издания, специалист и президент клуба Андреа Аньелли пришли к этому решению во время обсуждения трансферной кампании.
Среди его возможных сменщиков чаще других называют Антонио Конте, хотя в самом "Ювентусе" ранее заявляли, что Аллегри продолжит работу с командой.
В списке кандидатов на пост главного тренера команды появилось новое имя – Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции.