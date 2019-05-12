Ювентус презентовал новую форму с розовой полоской

Новости спорта: Новый комплект формы Ювентуса кардинально отличается от старого варианта.

Туринский «Ювентус» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон, сообщает официальный Twitter клуба.

Отметим, что экипировка отличается от варианта старого образца, ведь она теперь не в полоску.

Спонсором Ювентуса является Adiddas, который и производит этот комплект формы. Она уже доступна в клубном магазине Ювентуса, а желающие ее приобрести уже выстраивались в очереди.

Напомним, руководство туринского клуба не намерено продолжать сотрудничество с итальянцем Массимилиано Аллегри.

По информации издания, специалист и президент клуба Андреа Аньелли пришли к этому решению во время обсуждения трансферной кампании.

Среди его возможных сменщиков чаще других называют Антонио Конте, хотя в самом "Ювентусе" ранее заявляли, что Аллегри продолжит работу с командой.

В списке кандидатов на пост главного тренера команды появилось новое имя – Дидье Дешам, который возглавляет сборную Франции.