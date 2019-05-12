Срна о победе в Кубке УЕФА: Луческу подобного никогда не говорил

Новости спорта: Бывший футболист «Шахтера» поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА.

37-летний экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе «горняков» в Кубке УЕФА в сезоне 2008/2009.

«Я никогда до этого не видел Луческу таким спокойным. Никогда. Он говорил: «Дарио, Разван, чего вы переживаете? Я хочу, чтобы вы играли в свою игру. Будьте на поле спокойны, мы сегодня выиграем». Я это никогда не забуду. Он подобного никогда не говорил. Даже перед матчами с «Динамо». Я запомнил еще одну фразу нашего тренера. Запомнил на всю жизнь: «Ребята, финал запоминает только тех, кто выиграл». И это чистая правда. Та игра была самой важной в моей жизни. В тот день я хотел, чтобы с нами в Стамбуле был весь Донецк, весь Донбасс, вся Украина.

«Шахтер» заслужено выиграл Кубок УЕФА. После той победы началась эра «Шахтера», которую никто никогда не забудет», — отметил Срна.

В финале Кубка УЕФА «Шахтер» со счетом 2:1 обыграл бременский «Вердер».