Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Авария Невилля и другие события двух дней WRC Ралли в Чили (Фото)
Авария Невилля и другие события двух дней Ралли в Чили (Фото)
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Шахтер обыграл Александрию и находится в шаге от чемпионства
Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ

Определились лучшие бомбардиры АПЛ

Определились лучшие бомбардиры АПЛ
20:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мане, Салах и Обамеянг стали лучиши форвардами АПЛ.

Лучшими бомбардирами текущего розыгрыша английской Премьер-лиги стали Садио Мане, Мохамед Салах (оба — «Ливерпуль») и Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

Каждый из них завершил текущий сезон в АПЛ с 22 забитыми мячами в активе. Четвёртым с 21 голом стал Серхио Агуэро («Манчестер Сити»). При этом Салах принял участие во всех 38 играх, Мане и Обамеянг — в 36, а форвард «горожан» — в 33. В среднем на гол Агуэро требовалось 118 минут, Обамеянгу — 124 минуты, Мане — 140 минут, Салаху — 148 минут.

Что касается забитых мячей с пенальти, то Обамеянг реализовал с 11-метровой отметки 4 удара, Салах — 3, Агуэро — 2, а Мане все свои голы забивал с игры.

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ стал Салах с 32 голами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости футбола, Мохамед Салах.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
02 Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
03 Умер известный американский боксер Берт Купер
04 Кролла дал рекомендации Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
05 Лобановский - в тройке самых титулованных тренеров в истории футбола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь