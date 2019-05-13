"Я принял решение": Азар - о возможном уходе из Челси

Полузащитник Челси Эден Азар окончательно определился, намерен ли он и дальше выступать за английский клуб. По данным СМИ, бельгийцем интересуется Реал.
"Да, я принял решение, но дело не только во мне. Хотел бы я, чтобы все прояснилось в начале сезона? Да, хотел этого, но не случилось. Я все еще жду, как вы ждете, и болельщики ждут", - приводит слова Азара Evening Standard.
Напомним, Азар в завершившемся сезоне АПЛ провел 37 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 15 голевых передач.
Ранее сообщалось, трансфер Азара в Реал под угрозой срыва.