"Я принял решение": Азар - о возможном уходе из Челси

Новости спорта: Лидер Челси Эден Азар рассказал о своих дальнейших планах.

Полузащитник Челси Эден Азар окончательно определился, намерен ли он и дальше выступать за английский клуб. По данным СМИ, бельгийцем интересуется Реал.

"Да, я принял решение, но дело не только во мне. Хотел бы я, чтобы все прояснилось в начале сезона? Да, хотел этого, но не случилось. Я все еще жду, как вы ждете, и болельщики ждут", - приводит слова Азара Evening Standard.

Напомним, Азар в завершившемся сезоне АПЛ провел 37 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, трансфер Азара в Реал под угрозой срыва.