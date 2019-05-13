Беседин: Динамо нужны хорошие футболисты

Новости спорта: Форвард киевлян - о комплектации команды и о сезоне в целом.

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал конкуренцию в составе команды, а также проанализировал выступление бело-синих в нынешнем сезоне.

«Тренеры говорят, что с Шахтером личные встречи вроде неплохие, но самое главное не терять очки в других матчах: с Александрией, с Черноморцем. Выходить с большим настроем. Главное — в следующем сезоне не терять очки. Хотя мы так говорим каждый сезон, но все равно», — рассказал Беседин в интервью Профутболу.

«Соль и конкуренция? Были и не Соли, были разные футболисты. Хороший парень. Желаю ему удачи. Хорошие футболисты нужны, их надо приглашать, но надо играть с теми, кто есть, и выжимать максимум».

Беседин в январе перенес операцию на ахилле и в пятницу сыграл за дубль Динамо против Зари. Это первый матч нападающего в 2019 году.

23-летний футболист в нынешнем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах за Динамо, на счету форварда 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Динамо в последнем туре сыграло вничью с Зарей (1:1), пропустив от луганчан на последних минутах игры. Следующий матч киевляне проведут 18 мая против Мариуполя дома.