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Беседин: Динамо нужны хорошие футболисты

Беседин: Динамо нужны хорошие футболисты
07:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Форвард киевлян - о комплектации команды и о сезоне в целом.

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал конкуренцию в составе команды, а также проанализировал выступление бело-синих в нынешнем сезоне.

«Тренеры говорят, что с Шахтером личные встречи вроде неплохие, но самое главное не терять очки в других матчах: с Александрией, с Черноморцем. Выходить с большим настроем. Главное — в следующем сезоне не терять очки. Хотя мы так говорим каждый сезон, но все равно», — рассказал Беседин в интервью Профутболу.

«Соль и конкуренция? Были и не Соли, были разные футболисты. Хороший парень. Желаю ему удачи. Хорошие футболисты нужны, их надо приглашать, но надо играть с теми, кто есть, и выжимать максимум».

Беседин в январе перенес операцию на ахилле и в пятницу сыграл за дубль Динамо против Зари. Это первый матч нападающего в 2019 году.

23-летний футболист в нынешнем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах за Динамо, на счету форварда 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Динамо в последнем туре сыграло вничью с Зарей (1:1), пропустив от луганчан на последних минутах игры. Следующий матч киевляне проведут 18 мая против Мариуполя дома.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Беседин.
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