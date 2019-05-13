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Жадсон хочет вернуться в Шахтер

Жадсон хочет вернуться в Шахтер
09:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Экс-полузащитник Шахтера Жадсон рассчитывает вернуться в донецкий клуб по завершении карьеры.

Жадсон заявил о желании вернуться в Шахтер по завершении карьеры.

"В Бразилии ко мне обращаются футболисты за советом перед переездом в Европу. Например Майкон, который играл в Коринтианс. Он расспрашивал о Шахтере".

"Конечно, я дал только лучшие рекомендации и рассказал о большом мире, который перед ним откроется в донецком клубе. Не только участие в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, но и условия, в которых он сможет прогрессировать и будет иметь шанс стать хорошим футболистом. Я знаю, что у него сейчас травма, поэтому желаю быстро выздороветь и принести много пользы Шахтеру".

"Я понимаю, что скоро моя карьера закончится. Хотя у меня контракт с Коринтианс еще на год. Но уже задумываюсь о будущем. Если когда-нибудь ко мне позвонит президент Шахтера и пригласит обратно — я буду рассматривать ее в приоритете и не думаю что мне понадобится много времени на размышления".

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"Поэтому президент Шахтера, я очень жду вашего звонка! Только позвоните! А пока уже и Коринтианс сделал предложение после завершения карьеры остаться на другой должности в клубе", — сказал Жадсон.

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