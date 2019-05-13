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Назван лучший игрок 28-го тура УПЛ

Назван лучший игрок 28-го тура УПЛ
12:13 Сегодня Телеграф УПЛ

Новости спорта: Вингер Мариуполя Александр Зубков признан лучшим в 28-ом туре УПЛ.

Экспертный совет Премьер-лиги Украины признал полузащитника Мариуполя Александра Зубкова лучшим игроком 28-го тура чемпионата, о чем сообщает официальный сайт УПЛ.

Зубков забил второй мяч в ворота ФК Львов (2:0), что позволило команде Бабича выйти на четвертое место УПЛ.

Отметим, что Зубков обошел таких претендентов на звание лучшего в туре, как кипера Зари Никиту Шевченко, форварда Динамо Назария Русина, полузащитника Зари Силаса, а также защитника Арсенал-Киева Сергея Вакуленко.

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В прошлом туре лучшим стал исландский легионер Черноморца Арни Вилхьялмссон.

В текущем сезоне Зубков сыграл в 19 матчах во всех турнирах за Мариуполь, забив 7 голов и сделав 1 ассист.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Зубков, ФК Мариуполь.
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