Клуб АПЛ уволил тренера после окончания сезона

Новости спорта: Крис Хьютон покинул пост наставника Брайтона.

Тренер Брайтона Крис Хьютон покинул команду после поражения в матче последнего тура АПЛ против Манчестер Сити (1:4), сообщает официальный сайт Чаек.

Сообщается, что действие о разрыве контракта вступило в силу незамедлительно и Хьютон уже покинул расположение клуба.

Вместе с ним ушли и помощники Пол Троллоп и Пол Невин. Клуб уже начал поиски нового наставника для команды.

Хьютон работал с Брайтоном с 2014 года, в 2017 году выйдя с командой по итогам сезона из Чемпионшипа в АПЛ.

В текущем сезоне Чайки заняли 17-е место турнирной таблице, оставшись в шаге от вылета и опередив лишь Кардифф, Фулхэм и Хаддерсфилд.