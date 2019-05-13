МЮ и Ювентус готовят грандиозный обмен футболистами

Новости спорта: Ювентус и Манчестер Юнайтед могут осуществить обмен Алексиса Санчеса на Пауло Дибалу.

Английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус" готовы произвести обмен Алексиса Санчеса на Пауло Дибалу. Об этом сообщает издание Corriere di Torino. По информации издания, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи провел соответствующие переговоры с представителями "МЮ".

Ранее сообщалось, что представители Санчеса вели переговоры с миланским "Интером". Также в прессе появлялась информация, что "МЮ" готов платить чилийцу половину его зарплаты, лишь бы избавиться от игрока.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обменял Санчеса на Мхитаряна у "Арсенала" зимой 2018 года. При этом команды не стали доплачивать, хотя ориентировочная стоимость Санчеса в два раза больше цены на армянина. Но чилиец так и не сумел заиграть на "Олд Траффорд" ни при Моуринью, ни при Сульшере. В текущем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забюил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.

В текущем сезоне Санчес провел 27 матчей за "Манчестер Юнайтед", забив 2 гола. В активе Дибалы – 39 игр за "Ювентус" и 10 забитых мячей.