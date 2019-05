Назван лучший вратарь сезона в АПЛ

В последнем 38-м туре определился чемпион Англии по футболу, которым второй год подряд стал Манчестер Сити.

Примечательно, что лучший вратарь, а также два из трех лучших бомбардиров чемпионата Англии играют за Ливерпуль, который занял второе место.

Бразильский страж ворот мерсисайдцев Алиссон в свой дебютный сезон в команде 21 раз смог сохранить ворота в неприкосновенности. Это второй результат за всю историю АПЛ. Лучше было лишь у Петера Чеха в сезоне 2004/2005 (24 матча).

A brilliant debut season for the Reds.



Our @Alissonbecker wins the @premierleague Golden Glove, with 21 clean sheets. pic.twitter.com/RXABGgmXbm