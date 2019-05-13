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Назван лучший вратарь сезона в АПЛ

Назван лучший вратарь сезона в АПЛ
11:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Алиссон признан лучшим вратарем АПЛ сезона 2018/19.

В последнем 38-м туре определился чемпион Англии по футболу, которым второй год подряд стал Манчестер Сити.

Примечательно, что лучший вратарь, а также два из трех лучших бомбардиров чемпионата Англии играют за Ливерпуль, который занял второе место.

Бразильский страж ворот мерсисайдцев Алиссон в свой дебютный сезон в команде 21 раз смог сохранить ворота в неприкосновенности. Это второй результат за всю историю АПЛ. Лучше было лишь у Петера Чеха в сезоне 2004/2005 (24 матча).

Свою награду Алиссон выборол в соперничестве с Эдерсоном (20 сухих матчей), Кепой Аррисабалагой и Джорданом Пикфордом (по 14).

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Алиссон.
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