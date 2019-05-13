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Лунин останется в Леганесе и в следующем сезоне

Лунин останется в Леганесе и в следующем сезоне
14:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Украинец может провести еще год в команде Пеллегрино.

Как сообщает Marca, голкипер Леганеса Андрей Лунин, контракт которого принадлежит Реалу, проведет в своей нынешней команде еще один сезон.

По данным источника, тренерский штаб команды из южного Мадрида доволен игрой украинского вратаря, даже несмотря на то, что он провел всего четыре поединка в Примере.

К слову, Marca утверждает, что клуб будущим летом может покинуть главный конкурент Андрея — Иван Куэльяр.

Также отмечается, что инициатором продления аренды Лунина выступил менеджер Леганеса Маурисио Пеллегрино, который планирует предоставить игроку больше возможностей в дальнейшем.

Напомним, футболист вышел в основе команды в последнем поединке чемпионата Испании против Эспаньола, пропустив два гола.

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Андрей Лунин.
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