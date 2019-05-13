Зинченко: Есть возможность взять еще один титул

Новости спорта: Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко - о завоевании чемпионства.

Александр Зинченко вчера стал двукратным чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». Украинец поделился впечатлениями от победы:

«Эмоции просто не передать словами. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были со мной на протяжении всего этого длинного сезона – я просто тронут.

Чемпионство никогда никому не давалось легко, но этот сезон я выделю, потому что гонка шла до последнего матча. К счастью, мы смогли это сделать. Но сезон еще не закончен, у нас есть возможность взять еще один титул.

В раздевалке творился просто хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас – не время».