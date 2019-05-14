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Супряга покинет Динамо

Супряга покинет Динамо
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Молодой форвард киевского Динамо Владислав Супряга летом покинет команду.

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга, который в нынешнем сезоне играет преимущественно за молодежную и юношескую команды клуба, летом покинет столицу.

Как сообщил футбольный менеджер Вячеслав Заховайло, Супряга перейдет в "Днепр-1" на правах аренды, информирует Dynamo.kiev.ua.

Напомним, именно из днепровского клуба 19-летний Супряга перешел в стан "бело-голубых" прошлым летом.

"Днепр-1" уже гарантировал себе участие в Премьер-лиге. Лишить днепрян членства в УПЛ может только Общее собрание лиги, если ФФУ не выдаст им соответствующей лицензии.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), УПЛ, Новости футбола, Владислав Супряга.
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