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Обамеянг: Африканец и горжусь этим

Обамеянг: Африканец и горжусь этим
06:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Обамеянг сказал, что разделил «Золотую бутсу» с братьями Салахом и Мане.

Габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что он стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги совместно с форвардами «Ливерпуля» египтянином Мохамедом Салахом и сенегальцем Садио Мане.

«Африканец и горжусь этим! Разделил «Золотую бутсу» с моими братьями Салахом и Мане», – написал Обамеянг в своём «твиттере», опубликовав совместный коллаж с собой, Салахом и Мане.

Напомним, что Обамеянг, Салах и Мане завершили сезон в АПЛ с 22 забитыми мячами в активе. Четвёртым с 21 голом стал Серхио Агуэро («Манчестер Сити»). При этом Салах принял участие во всех 38 играх, Мане и Обамеянг — в 36, а форвард «горожан» — в 33. В среднем на гол Агуэро требовалось 118 минут, Обамеянгу — 124 минуты, Мане — 140 минут, Салаху — 148 минут.

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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