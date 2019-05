Защитник сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко проверил медаль за победу в Кубке на подлинность. Видео опубликовал официальный Twitter Кубка Англии.

"Думаю она настоящая", - заявил Зинченко проверив медаль на зуб.

When you wake up and realise it wasn't all a dream...#EmiratesFACupFinal pic.twitter.com/zhS7VLsp7Q

