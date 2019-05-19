Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Коке обещает рассказать новичкам, что такое Атлетико

Коке обещает рассказать новичкам, что такое Атлетико
15:08 Вс, 19 Май 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Мадридский Атлетико в летнее трансферное окно покинут сразу несколько ключевых игроков.

Полузащитник Атлетико Коке рассказал о том, как клуб обойдется без своих лидеров, которые покинут клуб по окончании сезона.

"Матрасники" уже официально объявили, что в летнее межсезонье из клуба уйдут защитники Диего Годин и Хуанфран, а также нападающий Антуан Гризманн.

"Я являюсь вице-капитаном на протяжении нескольких лет. Я смогу объяснить новым игрокам, что означает выступать в этом клубе".

"Но я буду не один. У нас есть Хосе Хименес, Сауль Ньигес и Ян Облак, которые играют важную роль в продвижении клубной философии".

Вальверде подтверждает слухи о трансфере Гриманна в Барселону

"Следующий сезон будет очень интересным. Придут новые игроки, мы должны стать едиными как никогда", – приводит слова Коке портал Football Espana.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Атлетико Мадрид, Коке, Диего Годин, Хуанфран.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь