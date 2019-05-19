Коке обещает рассказать новичкам, что такое Атлетико

Новости спорта: Мадридский Атлетико в летнее трансферное окно покинут сразу несколько ключевых игроков.

Полузащитник Атлетико Коке рассказал о том, как клуб обойдется без своих лидеров, которые покинут клуб по окончании сезона.

"Матрасники" уже официально объявили, что в летнее межсезонье из клуба уйдут защитники Диего Годин и Хуанфран, а также нападающий Антуан Гризманн.

"Я являюсь вице-капитаном на протяжении нескольких лет. Я смогу объяснить новым игрокам, что означает выступать в этом клубе".

"Но я буду не один. У нас есть Хосе Хименес, Сауль Ньигес и Ян Облак, которые играют важную роль в продвижении клубной философии".

"Следующий сезон будет очень интересным. Придут новые игроки, мы должны стать едиными как никогда", – приводит слова Коке портал Football Espana.