Реал провел худший сезон за последние 45 лет

Новости спорта: Мадридский "Реал" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Испании на своём поле проиграл севильскому "Бетису" со счётом 0:2.

По итогам сезона "Королевский клуб" потерпел 12 поражений в 38 матчах. Худший результат клуб показал лишь однажды: в сезоне-1973/74 "Реал" проиграл 13 матчей из 34 и финишировал на восьмом месте.

В нынешнем сезоне "Реал", набрав 68 очков, закончил сезон на третьем месте в турнирной таблице Примеры. От ставшей чемпионом "Барселоны" "Реал" отстал на 18 очков.

Напомним, "Реал" проиграл "Атлетико" (2:4) в матче за Суперкубок Европы, вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Аякса" (2:1, 1:4), а также прекратил выступления на стадии 1/2 финала Кубка Испании, проиграв "Барселоне" (1:1, 0:3). Единственный трофей "Реала" в этом сезоне — победа в клубном чемпионате мира.