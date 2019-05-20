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Зидан: Посмотрим, останется ли Бэйл

Зидан: Посмотрим, останется ли Бэйл
00:01 Пн, 20 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с Гаретом Бэйлом.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что не знает, покинет ли клуб Гарет Бэйл этим летом.

Французский специалист объяснил, почему определенных игроков не было в старте в последних матчах и отметил, что это право надо доказывать каждый день.

"Посмотрим, останется ли Бэйл. Я не знаю, что произойдет, честно. В последнее время я рассчитывал на других игроков, и могу это объяснить. Если бы я выбрал другой состав на сегодняшний матч, то мне задавали те же самые вопросы. Я смотрю на состояние игроков каждый день и принимаю решения. И когда есть что-то, что мне не нравится или не подходит моей концепции, я должен делать то, что считаю лучшим для команды. Я понимаю, что, возможно, такое решение сложно принять игроку, который много выиграл здесь, но свое право играть нужно доказывать ежедневно", - цитирует Зидана Marca.

Ранее прокомментировал неудачный для Реала сезон. Напомним, что в последнем матче сезона Реал дома проиграл Бетису.

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Гарет Бэйл, Зинедин Зидан, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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