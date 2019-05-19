Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев

Новости спорта: Донецкий Шахтер обошел киевское Динамо по количеству завоеванных трофеев за время независимости.

Обыграв в воскресенье, 19 мая, Зарю со счетом 1:0, донецкий Шахтер не только за три тура до финиша стал чемпионом Украины, но и установил историческое для нашего футбола достижение.

Этот трофей стал 34 в истории Шахтера за время независимости. "Горняки" вышли на первое место по количеству трофеев, завоеванных за время независимости страны, обойдя по этому показателю киевское Динамо, у которого остается 33 завоеванных титула.

В активе Шахтера стало 12 чемпионств, 13 Кубков страны, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА. Тогда как киевляне завоевали 15 чемпионств, 11 Кубков и 7 Суперкубков.