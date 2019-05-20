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Сане может покинуть Ман Сити летом

Сане может покинуть Ман Сити летом
10:20 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лерой Сане в скором времени может перебраться из Манчестер Сити в Баварию.

Полузащитник Лерой Сане в скором времени может перебраться из Манчестер Сити в Баварию. Главный тренер Горожан Хосеп Гвардиола хочет продать немца, а чемпион Германии может подписать вингера за относительно невысокую цену, сообщает Kicker.

Недавно появилась информация, что Бавария готова начать переговоры с Манчестер Сити о переходе Сане будущим летом. Утверждалось, что 23-летний футболист сборной Германии несколько раз отказался продлевать контракт с Горожанами.

Сане в завершившемся сезоне не являлся безоговорочным игроком стартового состава в команде Хосепа Гвардиолы, который активно использовал ротацию в атакующей линии Манчестер Сити.

Всего за Манчестер Сити во всех турнирах в сезоне 2018/2019 Сане провел 47 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 18 ассистов.

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Манчестер Сити недавно стал чемпионом Англии второй раз кряду. Также команда Гвардиолы выиграла Кубок Англии, таким образом Манчестер Сити оформил домашний требл, выиграв чемпионат, Кубок Англии и Кубок Лиги.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Лерой Сане.
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