Фирмино вместе с Ливерпулем готовится к финалу Лиги чемпионов

Новости спорта: Бразилец вернулся в строй после травмы бедра.

Нападающий Ливерпуля Фирмино возобновил тренировки после травмы, сообщает Sky Sports.

Футболист травмировал бедро на тренировке перед матчем 36-го тура чемпионата Англии против Хаддерсфилда.

В данный момент игроки Ливерпуля находятся в Испании на тренировочном сборе перед финалом Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Напомним, что матч Тоттенхэм - Ливерпуль состоится 1 июня в Мадриде на стадионе Метрополитано. Следить за матчем можно в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что ПСЖ нацелился на Фирмино.