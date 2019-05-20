Фирмино вместе с Ливерпулем готовится к финалу Лиги чемпионов

Нападающий Ливерпуля Фирмино возобновил тренировки после травмы, сообщает Sky Sports.
Футболист травмировал бедро на тренировке перед матчем 36-го тура чемпионата Англии против Хаддерсфилда.
В данный момент игроки Ливерпуля находятся в Испании на тренировочном сборе перед финалом Лиги чемпионов против Тоттенхэма.
Напомним, что матч Тоттенхэм - Ливерпуль состоится 1 июня в Мадриде на стадионе Метрополитано. Следить за матчем можно в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Ранее сообщалось, что ПСЖ нацелился на Фирмино.