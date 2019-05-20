Назван лучший игрок 29-го тура УПЛ

Новости спорта: Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес признан лучшим футболистом тура.

В рамках прошедшего 29-го тура чемпионата Украины, донецкий Шахтер оформил чемпионский титул. Это стало возможно благодаря единственному голу в ворота Зари, которым отметился Жуниор Мораес.

Украинская Премьер-лига опросила собственный экспертный совет, который избрал именно форварда сборной Украины лучшим футболистом тура.

По итогам голосования Мораес на четыре балла опередил полузащитника Динамо Виктора Цыганкова.

В экспертный совет вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин и Анатолий Чанцев.