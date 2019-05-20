Хацкевич рассказал о переходе Мораеса в Шахтер

Новости спорта: Александр Хацкевич рассказал, как вел себя Жуниор Мораес перед переходом в "Шахтер".

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как вел себя Жуниор Мораес перед переходом в «Шахтер».

«Когда только пошли слухи о Мораесе, Игорь Суркис попросил меня переговорить с игроком. И вот Мораес сидит в моем кабинете, смотрит в глаза и уверяет: нет, тренер, это неправда, я – динамовец.

Через некоторое время снова появляется такая информация. Президент уже лично вызывает Мораеса, говорит, мол, я все еще жду, чтобы приехал твой агент, давай придем к какому-то решению: хочешь играть у нас – прекрасно, нет – значит, нет. Но ты мне честно скажи: «Шахтер» вел с тобой переговоры? Тот опять: нет, вы что, я ни при каких условиях в «Шахтер» не пойду.

Потом еще были встречи и разговоры – с тем же результатом. В итоге все мы видим, где сейчас Мораес. Знаете, как футболист Мораес – супер, и как человек – тоже. Он просто сделал одну ошибку. Нужно было найти в себе смелость и честно обо всем сказать.

А то получается, когда мы были в Испании на сборах, он приехал, три дня потренировался и попросил отпустить его из-за проблем со здоровьем. Потом же оказалось, что он в это время проходил в «Шахтере» медосмотр.

Или ситуация после нашей победы над горняками в Харькове, в 27-м туре чемпионата Украины 2017/18, когда мы до трех очков сократили отставание. Мораес тогда вышел на замену в концовке, мы выиграли, все довольны – шансы на чемпионство еще есть. Возвращаемся в Киев, на следующий день тренировка, я ему говорю: «Мораес, готовься к следующему матчу, очень важная игра, нам нельзя терять очки». А он отвечает, мол, не могу – спина болит. «А как же ты вчера выходил? Последняя замена – а вдруг что-то бы случилось?» – спрашиваю.

Он объяснить толком ничего не может, потом вдруг заявляет, что ему надо лететь в Барселону. Больше за нас он ни разу не сыграл. Поэтому президент и все остальные приняли близко к сердцу все это. Человек сидел перед ним, сидел передо мной – и лгал», – сказал Хацкевич авторам книги «Команда его мечты» во время ее написания.

Ранее форвард заявил, что во время переговоров о продлении контракта многие вещи со стороны «Динамо» были непрофессиональными.