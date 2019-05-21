Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Шахтер vs Динамо: последняя битва сезона
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Месси обошел Роналду по количеству голов на клубном уровне
08:37 Вт, 21 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: В нынешнем сезоне и Месси, и Роналду предстоит сыграть ещё по одному матчу.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2).

В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне. По этому показателю он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого в настоящий момент 601 мяч. Для достижения данной отметки Лионелю понадобилось 686 матчей. Португалец провёл 804 встречи.

В нынешнем сезоне и Месси, и Роналду предстоит сыграть ещё по одному матчу. «Барселона» встретится с «Валенсией» в финале Кубка Испании, а «Ювентус» встретится с «Сампдорией» в последнем туре Серии А.

Месси в шаге от завоевания шестой Золотой бутсы-2019

34-летний Роналду в нынешнем сезоне отметился 28 голами в 43 матчах. На счету 31-летнего Месси 50 мячей в 49 встречах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
04 Челси презентовал новичка Пулишича
05 Официально: Мбаппе остается в ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь