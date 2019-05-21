Сборная Украины U-20 провела тренировку перед стартом ЧМ-2019

Сборная Украины U-20 провела вечернюю тренировочную сессию по прибытию в Польшу, где команда начнет свой турнирный путь в матче с командой США.
Занятие было открытым для представителей медиа. «Сине-желтые» разместились в одной гостинице с командой США, с которой подопечные Александра Петракова сыграют на старте турнира.
Украинцы будут бороться за выход в плей-офф вместе с Нигерией, Катаром и США.
Смотрите яркие фотографии с первой тренировки украинцев в Польше:
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Турнир пройдет с 23 мая по 15 июня.