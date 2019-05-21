Сборная Украины U-20 провела тренировку перед стартом ЧМ-2019

Новости спорта: Команда Александра Петракова начала подготовку к первому поединку на турнире.

Сборная Украины U-20 провела вечернюю тренировочную сессию по прибытию в Польшу, где команда начнет свой турнирный путь в матче с командой США.

Занятие было открытым для представителей медиа. «Сине-желтые» разместились в одной гостинице с командой США, с которой подопечные Александра Петракова сыграют на старте турнира.

Украинцы будут бороться за выход в плей-офф вместе с Нигерией, Катаром и США.

Смотрите яркие фотографии с первой тренировки украинцев в Польше:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Перше тренування в Польщі! #МиЗбірна #U20WC Публикация от ФФУ/FFU (@ffukraine) 20 Май 2019 в 12:48 PDT

Турнир пройдет с 23 мая по 15 июня.