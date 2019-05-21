Осасуна обеспечила себе прямой выход в Примеру

Новости спорта: Подопечные Аррасате не опустятся ниже второго места.

Осасуна возвращается в элитный испанский дивизион, обеспечив себе прямую путевку в Примеру.

Вчера Альбасете Романа Зозули уступил Гранаде (0:1), позволив действующему лидеру Сегунды оторваться от третьего места на 10 очков за три тура до окончания чемпионата. Таким образом, подопечные Ягобы Аррасате точно не опустятся ниже второго места.

После многих лет в Примере Осасуна отправилась в Сегунду по итогам сезона 2013/14, вернувшись в элиту в 2016 году, но быстро опустившись назад по итогам следующей кампании.

Второе место занимает Гранада, отрыв которой от идущим на третьем месте Альбасете составляет 6 очков. Малага с Евгением Селезневым — пятая и претендует на выход в Примеру через матчи плей-офф.