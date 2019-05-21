Игроки Мариуполя провели урок футбола в школе

20 мая футболисты «Мариуполя» Игорь Тищенко, Илья Путря и Павел Полегенько провели урок футбола в 7 классе общеобразовательной школы №34. Часовой урок состоял из пробежки, разминки и футбольного матча.