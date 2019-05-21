Форвард Милана покинул Севилью

Новости спорта: Португальский форвард выступал за испанский клуб на правах аренды.

Форвард итальянского «Милана» Андре Силва объявил об уходе из испанской «Севильи», за которую выступал в прошедшем сезоне на правах аренды.

«Очередной сезон закончен, хочу поблагодарить «Севилье» за невероятный прием. Мне очень понравилась и команда и город. Я надеюсь, что скоро у меня будут хорошие новости», - написал Силва в «Инстаграме».

Отметим, что в завершившемся розыгрыше испанской Примеры Силва принял участие в 23 матчах, в которых забил 9 мячей.

Ранее сообщалось, что Ди Франческо близок к переходу в «Севилью».