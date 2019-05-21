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Украинская группа исполнит гимн Лиги чемпионов на финале в Мадриде

Украинская группа исполнит гимн Лиги чемпионов на финале в Мадриде
17:24 Вт, 21 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Квартет Asturia исполнит гимн Лиги чемпионов.

Украинский струнный квартет Asturia выступит за считанные минуты до начала финального матча Лиги чемпионов в Мадриде, исполнив гимн Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, струнный квартет, состоящий из Веры Валиевой (скрипка), Екатерины Головко (скрипка), Елены Москаленко (альт) и Мирославы Цыбки (виолончель), представит зрителям свое особое прочтение легендарного гимна Лиги чемпионов в момент, когда игроки Тоттенхэма и Ливерпуля выстроятся на поле перед главным матчем сезона в европейском клубном футболе.

"Выступить за несколько минут до начала матча, который смотрят миллионы людей во всем мире, это невероятная возможность для нас, - отметила Цыбка. - Это момент, который мы будем помнить всю жизнь. С нетерпением ждем возможности подарить незабываемое выступление". 

Участницы квартета получили классическое музыкальное образование в киевской Национальной академии имени П.И. Чайковского. В их активе победы во многих государственных конкурсах скрипачей и виолончелистов. Впоследствии группа разработала собственный уникальный стиль благодаря использованию современных электронных музыкальных инструментов.

Имя квартета Asturia происходит от одноименного названия произведения известного испанского композитора Исаака Альбениса. Его композиция Asturia стала первой современной обработкой в творчестве группы и с тех пор является ее визитной карточкой.

Квартет Asturia выпустил в 2017 году свой первый альбом, в который вошли как оригинальные аранжировки классических произведений, так и собственные версии современный исполнителей - Леди Гаги, Мадонны и Depeche Mode.

В прошлом году на финале Лиги чемпионов они выступали на сцене в Киеве:

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде. Между собой сыграют две английские команды - Ливерпуль и Тоттенхэм. Наш сайт будет вести онлайн трансляцию финала Лиги чемпионов.

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Испания, УЕФА, Мадрид, Лига Чемпионов, ЛЧ, Asturia.
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