УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы

Новости спорта: Премьер-лига: "Черноморец" обыграл "Карпаты", "Десна" уступила "Ворскле".

Программу очередного, 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги во вторник, 21 мая, открыли матчи в Одессе и Чернигове.

Поединок между одесским "Черноморцем" и львовскими "Карпатами" завершился со счетом 3:1 в пользу "моряков", а в параллельном матче черниговская "Десна" на своем поле проиграла полтавской "Ворскле" - 0:1.

В Одессе отличились Арни Вильхамссон (9-я минута), Василий Павлов (75), Дмитрий Рыжук (83) - в составе "Черноморца"; Сергей Мякушко (74, с пенальти) - у "Карпат".

Выездную победу "Ворскле" над "Десной" принес гол серба Тодора Петровича (31).

Первый игровой день тура завершится встречей на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского "Арсенал-Киев" - "Олимпик" (Донецк).

Остальные поединки тура пройдут в среду, 22 мая. "Мариуполь" сыграет с "Александрией", "Львов" встретится с луганской "Зарей", а донецкий "Шахтер" сойдется с киевским "Динамо".

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 76 очков (после 29-ти туров), "Динамо" - 65 (29), "Александрия" - 48 (29), "Мариуполь" - 39 (29), "Заря" - 39 (29), "Львов" - 33 (2);

вторая шестерка - "Ворскла" - 41 (30), "Десна" - 38 (30), "Олимпик" - 31 (29), "Карпаты" - 29 (30), "Арсенал-Киев" - 25 (29), "Черноморец" - 25 (30).

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

Как сообщалось, "Шахтер" в 29-м туре досрочно завоевал "золото" национального первенства. "Динамо" в третий раз кряду стало серебряным призером чемпионата Украины.