Ребров ведет переговоры с турецким Бешикташем

Новости спорта: Главный тренер «Ференцвароша» может сменить чемпионат.

Известный ведущий Игорь Цыганык подтвердил информацию об интересе «Бешикташа» к Сергею Реброву.

«Небезосновательны разговоры о Реброве и «Бешикташе». В принципе, переговоры идут. Не знаю, на какой стадии они находятся. Но переговоры и разговоры ведутся.

«Бешикташ» консультируется с Ребровым по вопросу переезда в Турцию», – сказал журналист в эфире передачи «Цыганик LIVE».

В текущем сезоне Ребров привел «Ференцварош» к победе в чемпионате Венгрии.

«Бешикташ» идет третьим в чемпионате Турции и сохраняет теоретические шансы на Лигу чемпионов.