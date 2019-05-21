Ребров ведет переговоры с турецким Бешикташем

Известный ведущий Игорь Цыганык подтвердил информацию об интересе «Бешикташа» к Сергею Реброву.
«Небезосновательны разговоры о Реброве и «Бешикташе». В принципе, переговоры идут. Не знаю, на какой стадии они находятся. Но переговоры и разговоры ведутся.
«Бешикташ» консультируется с Ребровым по вопросу переезда в Турцию», – сказал журналист в эфире передачи «Цыганик LIVE».
В текущем сезоне Ребров привел «Ференцварош» к победе в чемпионате Венгрии.
«Бешикташ» идет третьим в чемпионате Турции и сохраняет теоретические шансы на Лигу чемпионов.