Манчестерские гранды проявляют интерес к футболисту Реала

Новости спорта: Реал попросит за футболиста немалую сумму.

Полузащитник сборной Испании и мадридского Реала Иско входит в сферу интересов английских Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Об этом сообщает Sport.es

"Тренер мадридской команды сообщил Иско, что ему пора искать себе новый клуб. На Реал уже вышли представители Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Реал хочет выручить за испанского полузащитника 120 млн евро. Футболистом также интересуется ПСЖ", - сообщает источник.

В минувшем сезоне Иско провел за Реал 36 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду хочет видеть Иско в Ювентусе.