Стало известно, когда Наполи подпишет Малиновского

Украинский полузащитник Руслан Малиновский действительно входит в сферу интересов «Наполи», сообщает авторитетный ресурс La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, однако, Малиновский является лишь запасным вариантом для неаполитанского клуба. Приоритетный трансфер для команды Карло Анчелотти – хавбек «Аталанты» Йосип Иличич.
Если «Наполи» не удастся его подписать, то итальянский клуб вернется к варианту с Малиновским.
Ранее агент Малиновского Сергей Серебренников подтвердил интерес «Наполи» к игроку, а также заявил, что переход украинца состоится в ближайшие недели.