Стало известно, когда Наполи подпишет Малиновского

Новости спорта: Украинский полузащитник является запасным вариантом для команды Анчелотти.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский действительно входит в сферу интересов «Наполи», сообщает авторитетный ресурс La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, однако, Малиновский является лишь запасным вариантом для неаполитанского клуба. Приоритетный трансфер для команды Карло Анчелотти – хавбек «Аталанты» Йосип Иличич.

Если «Наполи» не удастся его подписать, то итальянский клуб вернется к варианту с Малиновским.

Ранее агент Малиновского Сергей Серебренников подтвердил интерес «Наполи» к игроку, а также заявил, что переход украинца состоится в ближайшие недели.